Nel pre partita di Atalanta-Real Madrid Fabio Capello è intervenuto a Sky Sport per dire la sua sull’attesissimo match di Champions League: “Sono molto curioso di vedere se il gioco dell’Atalanta riuscirà a mettere in difficoltà un Real che, attualmente, non è il miglior Real. Oggi vedremo qual è il livello del calcio italiano”