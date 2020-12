Inter-Shakhtar, le formazioni ufficiali: la decisione di Conte su Barella

Alle ore 21 l’Inter scenderà in campo contro lo Shakhtar Donetsk per l’ultima giornata dei gironi di Champions League. I nerazzurri si giocano il tutto per tutto contro gli ucraini a San Siro, dove persino una vittoria potrebbe non bastare per qualificarsi agli ottavi. Era in forte dubbio Niccolò Barella ma alla fine il centrocampista della nazionale ce la fa, resta ancora una volta fuori Eriksen. Di seguito le formazioni ufficiali:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

Shakhtar (4-2-3-1): Trubin; Dodô, Bondar, Vitao, Matvienko; Stepanenko, Kovalenko; Tetê, Marlos, Maycon; Taison.