Champions – L’Atalanta si qualifica agli ottavi di finale, Ajax in Europa League

Dopo una partita più che sofferta l’Atalanta riesce a battere l’Ajax e a qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League al secondo posto dietro il Liverpool. I nerazzurri hanno sofferto il gioco dei lancieri, anche dopo che questi erano rimasti in 10 uomini al 79′ per l’espulsione di Gravenberch. Bastava non perdere ma la squadra di Gasperini ha rischiato più volte di passare in svantaggio, ma alla fine l’ha decisa Luis Muriel,entrato dalla panchina, a 5 minuti dal 90′. Gli olandesi scendono in Europa League.