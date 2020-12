Champions – Pareggio tra Borussia Dortmund e Lazio

Si conclude la quinta giornata di Champions League anche per la Lazio. I biancocelesti pareggiano per 1-1 in Germania contro il Borussia Dortmund e si giocheranno la qualificazione agli ottavi all’ultima giornata nello scontro diretto con il Brugge, con due risultati a disposizione. Alla rete di Guerreiro nella prima frazione ha risposto il calcio di rigore di Ciro Immobile nella ripresa. La squadra di Inzaghi dopo il pareggio ha concesso molte meno occasioni ai padroni di casa ed è andata vicina alla vittoria, sempre con il centravanti di Torre Annunziata, che ha costretto il portiere Burki ha deviare in angolo con le unghie un destro dal limite dell’area. Buonissima prestazione anche per l’altro portiere, Pepe Reina.