Borussia Dortmund-Lazio, le formazioni ufficiali: la scelta di Inzaghi su Reina

Alle ore 21 si preparano a scendere in campo in Champions League le altre due italiane, Lazio e Juventus. I biancocelesti affronteranno in Germania il Borussia Dortmund. Dopo i tre gol subiti da Strakosha in campionato, Simone Inzaghi ha deciso di confermare tra i pali l’ex portiere azzurro Pepe Reina. Assente nei gialloneri il bomber Haaland per un infortunio in allenamento. Ecco le formazioni ufficiali:

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Burki; Piszczek, Akanji, Hummels, Morey; Delaney, Guerreiro; Bellingham, Reyna, Hazard; Reus.

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis alberto, Fares; Correa, Immobile.