Champions, le formazioni ufficiali di Inter-Real Madrid: torna la Lu-La

Alle ore 21 l’Inter di Antonio Conte sarà impegnato in un’importantissima sfida di Champions League, in casa contro il Real Madrid. Nei blancos è assente Sergio Ramos per infortunio, i nerazzurri ritrovano la coppia Lukaku-Lautaro dal 1′ minuto. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Vidal, Young; Barella; Lautaro, Lukaku.

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Kroos, Modric; Odegaard, Lucas Vázquez, Hazard; Mariano.