Clamorosa vittoria in Champions per l’Atalanta di Gasperini che, dopo averne presi 5 in casa, si vendica e batte il Liverpool ad Anfield Road per 0-2. Le reti, molto ravvicinate, sono state realizzate da Ilicic e Gosens, rispettivamente al 60′ e al 64′. I nerazzurri adesso sono al terzo posto nel girone ma a pari punti con l’Ajax, secondo.