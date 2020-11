Questa sera in Champions League si è disputata anche la sfida tra Club Brugge e Borussia Dortmund, valida per la terza giornata del gruppo F dove si trova anche la Lazio. I biancocelesti avevano pareggiato in trasferta contro lo Zenit per 1-1, ecco come cambia la classifica del girone:

1. Borussia Dortmund 6

2. Lazio 5

3. Club Brugge 4

4. Zenit 1