Champions League – L’Atalanta ci prova con Muriel e Zapata contro il Liverpool

Dopo aver perso le prime tre gare della scorsa fase a gironi, l’Atalanta è imbattuta nelle ultime cinque partite giocate in questa fase della Champions League (3 vittorie e 2 pareggi), incluse le prime due gare stagionali contro Midtjylland e Ajax. Calcio d’inizio alle ore 21:00 al Gewiss Stadium. Gasperini recupera Hateboer e preferisce Palomino a Romero. Davanti il tandem Muriel-Zapata con Gomez a supporto. Klopp lascia Firmino in panchina e propone Jota in attacco, spazio anche ai baby Jones e Williams.

FORMAZIONI UFFICIALI:

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Pasalic, Mojica; A. Gomez; Muriel, Zapata. All. Gasperini.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, R. Williams, J. Gomez, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Jones; Salah, Mané, Jota. All. Klopp.