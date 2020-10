Buona la prima in Champions League per l’Atalanta di Gasperini che batte 0-4 il Midtjylland in trasferta. Dopo i tre gol nella prima frazione realizzati da Zapata, Gomez e Muriel, i bergamaschi hanno giocato un secondo tempo in scioltezza. Il poker è arrivato all’88’ con la prima gioia in nerazzurro per il neo acquisto estivo Miranchuk, riscattato il 4-1 subito dal Napoli.