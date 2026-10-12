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De Laurentiis e Comune di Napoli verso nuovi contatti per il futuro dello stadio

De Laurentiis valuta il dialogo col Comune per lo stadio Napoli. Repubblica: in estate possibile asta con Milano e decisione tra rilancio e cessione.

di · 1 min
De Laurentiis e Comune di Napoli verso nuovi contatti per il futuro dello stadio
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Aurelio De Laurentiis potrebbe tornare a dialogare con il Comune di Napoli per la questione stadio, dopo un periodo di distacco. Lo scrive Antonio Corbo su Repubblica, sottolineando come anche il sindaco sarebbe favorevole a riavviare i rapporti con il presidente azzurro.

Corbo evidenzia l’interesse reciproco tra le parti e un possibile scenario che coinvolge anche Milano: “Appena chiuso l’iter del suo stadio, i fondi di investimento punteranno di nuovo sul calcio italiano”. Secondo l’editorialista, si può prevedere che in estate riparta un’asta in cui De Laurentiis potrebbe trovarsi a dover scegliere se cedere il Napoli o rilanciare il progetto.

Restano due problemi: strutture non all’altezza e settore giovanile da costruire, come De Laurentiis ha già detto negli incontri per il centro sportivo a Qualiano (articoli recenti).

Un contratto pluriennale in esclusiva sullo stadio metterebbe De Laurentiis in concorrenza diretta con le milanesi quando i fondi torneranno a investire.

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