Il futuro di Aurelio De Laurentiis al Napoli entra in una fase chiave. Il presidente, rientrato pienamente nelle dinamiche societarie dopo gli impegni nel cinema, secondo Antonio Corbo su Repubblica si trova ora davanti a un bivio: "Cedere o rilanciare" il progetto azzurro. Corbo sottolinea come De Laurentiis potrebbe anche riavvicinarsi al Comune di Napoli, in particolare per la questione stadio: "È possibile che riprenda anche i buoni rapporti con il Comune. Il sindaco non aspetta altro. L’interesse è reciproco".
Il giornalista si sofferma poi sulle prospettive economiche del calcio italiano, che nei prossimi anni dovrebbe vedere nuovi ingressi di fondi di investimento, scenario in cui anche la società azzurra potrebbe essere presa in considerazione: "Appena chiuso l’iter del suo stadio, i fondi di investimento punteranno di nuovo sul calcio italiano". Corbo ipotizza inoltre che investitori americani possano interessarsi al club partenopeo.
Corbo sottolinea che il Napoli deve ancora fare passi avanti su infrastrutture e settore giovanile. Secondo Corbo, un contratto pluriennale in esclusiva sullo stadio metterebbe il Napoli in concorrenza con le milanesi per una grande offerta.