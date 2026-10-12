 Vai al contenuto
Lunedì 12 Ottobre 2026 Ultima notizia alle 21:32
MondoNapoliTESTATA GIORNALISTICA
PUBBLICITÀ
PARTNER

Il Napoli segue Agustin Giay del Palmeiras per la fascia destra

Il Napoli è interessato ad Agustin Giay, terzino destro del Palmeiras, come riporta Matteo Moretto. Il contratto scade nel 2030, la valutazione è 20-25 milioni.

di · 1 min
Agustin Giay, terzino destro del Palmeiras, seguito dal Napoli sul mercato
Foto: BugWarp / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0), rielaborata da MondoNapoli
PUBBLICITÀ
Aggiungi MondoNapoli alle fonti preferite di Google

Il Napoli ha manifestato interesse per Agustin Giay, terzino destro del Palmeiras. Lo riporta il giornalista di mercato Matteo Moretto, che su X parla di un sondaggio azzurro per il difensore argentino in vista del mercato di gennaio.

Il laterale destro, che ha 22 anni e un contratto in scadenza nel 2030, è reduce da una stagione positiva e ha segnato nell’ultima partita del Palmeiras contro il Corinthians. Secondo quanto riferito da Moretto, la valutazione richiesta per il giocatore si aggira tra i 20 e i 25 milioni di euro.

Oltre al Napoli, anche Atletico e Milan avrebbero effettuato sondaggi per Giay, sempre secondo Moretto. Il profilo dell’esterno argentino sarebbe particolarmente stimato da Allegri, che viene indicato tra i suoi principali estimatori.

Giay gode di grande stima anche nella Selezione argentina.

PUBBLICITÀ
Redazione MN Notizie, mercato e rassegna stampa sul Napoli, ogni giorno. Tutti gli articoli
Non perdere una notizia sul NapoliScegli MondoNapoli come fonte preferita: su Google vedrai più spesso le nostre notizie tra le Notizie principali.Fonte preferita su Google

Leggi anche