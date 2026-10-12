Il Napoli ha manifestato interesse per Agustin Giay, terzino destro del Palmeiras. Lo riporta il giornalista di mercato Matteo Moretto, che su X parla di un sondaggio azzurro per il difensore argentino in vista del mercato di gennaio.

Il laterale destro, che ha 22 anni e un contratto in scadenza nel 2030, è reduce da una stagione positiva e ha segnato nell’ultima partita del Palmeiras contro il Corinthians. Secondo quanto riferito da Moretto, la valutazione richiesta per il giocatore si aggira tra i 20 e i 25 milioni di euro.

Oltre al Napoli, anche Atletico e Milan avrebbero effettuato sondaggi per Giay, sempre secondo Moretto. Il profilo dell’esterno argentino sarebbe particolarmente stimato da Allegri, che viene indicato tra i suoi principali estimatori.

Giay gode di grande stima anche nella Selezione argentina.