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Kvernadze nel mirino del Napoli: concorrenza di Roma e Fiorentina

Kvernadze nel mirino del Napoli: Manna osserva l’esterno del Frosinone, ma c’è concorrenza di Roma e Fiorentina. Tutti i dettagli sulla situazione.

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Kvernadze nel mirino del Napoli: concorrenza di Roma e Fiorentina
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IN BREVE
  • Il Napoli segue da tempo Giorgi Kvernadze, esterno offensivo del Frosinone
  • Stando alle indiscrezioni, anche Roma e Fiorentina sono interessate al giocatore georgiano
  • Il Frosinone non ha ricevuto offerte e il Batumi ha diritto al 50% sulla futura rivendita

Giorgi Kvernadze è osservato speciale dal Napoli, con Giovanni Manna che monitora da tempo le prestazioni dell’esterno georgiano. Il giocatore, attualmente al Frosinone, si è distinto per la crescita sotto la guida di Alvini e questa sera sarà impegnato proprio allo Stadio Diego Armando Maradona contro gli azzurri. Stando a quanto si apprende, anche Roma e Fiorentina manifestano interesse per il talento classe 2003.

Secondo alcune ricostruzioni, il presidente del Frosinone Stirpe ha ribadito che al momento «non esistono offerte» per Kvernadze, precisando che «quando dovesse succedere verranno valutate», ma garantendo che il club non intende svendere il suo gioiello. La presenza di Clara Vista tra i soci ha rafforzato la posizione della società laziale in sede di trattativa. Da notare anche che il Batumi, club di provenienza di Kvernadze, detiene il 50% sulla rivendita futura del calciatore.

L’attenzione su Kvernadze si inserisce nelle manovre di mercato guidate da Giovanni Manna, impegnato nell’individuazione di talenti per il futuro del Napoli, come emerso anche per altri ruoli del centrocampo Manna identifica due profili per il centrocampo.

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