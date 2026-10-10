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Giorgi Kvernadze, offerta Napoli: parte l’asta con Roma e Fiorentina

Giorgi Kvernadze, offerta del Napoli: parte l’asta di calciomercato con Roma e Fiorentina per l’attaccante del Frosinone.

di · 1 min
Giorgi Kvernadze, offerta Napoli: parte l’asta con Roma e Fiorentina
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IN BREVE
  • Napoli, Roma e Fiorentina hanno già presentato un'offerta per Kvernadze
  • Il Frosinone valuta i tre club e le proposte per la crescita dell'attaccante
  • Il Napoli punta sull'amicizia tra Kvernadze e Kvaratskhelia in Nazionale
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Giorgi Kvernadze, ala georgiana classe 2003 di proprietà del Frosinone, sarebbe oggetto di un acceso interesse da parte del Napoli, pronto a inserirsi nella corsa insieme a Roma e Fiorentina per il suo cartellino. Stando a quanto filtra, tutti e tre i club avrebbero già presentato una proposta formale al Frosinone, dando così il via a una vera e propria asta sul mercato.

Il club ciociaro, convinto della crescita esponenziale di valore del calciatore, può ora valutare attentamente le offerte, sia dal punto di vista economico sia nel progetto tecnico proposto. Il Napoli, secondo alcune indiscrezioni, punterebbe anche sul fattore "georgiano", sfruttando il precedente felice di Khvicha Kvaratskhelia e la sua amicizia con Kvernadze in Nazionale. Questo aspetto potrebbe rappresentare un vantaggio nella trattativa per la società di Aurelio De Laurentiis.

Nei prossimi giorni sono previsti sviluppi decisivi, con il club della famiglia Stirpe che dovrà scegliere la destinazione migliore per la crescita di Kvernadze. Sullo sfondo resta aperta la possibilità che l’interesse del Napoli possa intensificarsi ulteriormente, anche considerando la presenza del calciatore oggi allo Stadio Diego Armando Maradona.

Per ulteriori approfondimenti sulle caratteristiche tecniche dell’attaccante e sulla concorrenza per il suo cartellino, si rimanda all’articolo Kvernadze nel mirino del Napoli: concorrenza di Roma e Fiorentina.

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