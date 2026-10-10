Fares Ghedjemis, esterno del Frosinone, è stato al centro di molte attenzioni di mercato nei mesi scorsi. A rivelarlo è il suo agente, Fabrizio Ferrari, intervenuto in diretta televisiva prima della sfida tra Napoli e Frosinone. Ferrari ha spiegato che "all’estero il ragazzo aveva avuto moltissime offerte, tre di grandissimi club che giocano in Europa. Il Frosinone ha fatto uno sforzo enorme a non cedere il giocatore, rinunciando ad un transfer importante per un ragazzo molto forte che ha dimostrato il suo valore, seppure in Serie B", aggiungendo che dall’estero continuano i contatti e che emissari verranno a seguire Ghedjemis dal vivo.

Stando a quanto si apprende, in Italia invece non ci sono stati movimenti rilevanti: "A ottobre è tutto fermo. Il problema non è il passaporto, ma che nei nostri club non ci si fida dei giovani provenienti dalla B". Ferrari ha inoltre sottolineato come le società italiane preferiscano attendere la consacrazione dei giovani in Serie A, rischiando poi di dover investire cifre più alte nella stagione successiva.

Nel prepartita, l’agente ha anche ammonito il Napoli sull’attitudine offensiva dei ciociari: "Il Frosinone gioca molto in attacco e questo modo di giocare può anche portare a subire gol, ma finora è andata bene: l’attacco è in grande forma e segna tanto contro chiunque. Credo che contro il Napoli non cambierà nulla del suo atteggiamento".

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Sullo sviluppo della squadra, Ferrari esalta il tecnico Massimiliano Alvini: "Ha creato un gruppo coeso dove tutti vanno dalla stessa parte. Speriamo che questa alchimia magica continui fino a fine maggio".