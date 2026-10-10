 Vai al contenuto
Sabato 10 Ottobre 2026
MondoNapoliTESTATA GIORNALISTICA
PUBBLICITÀ
PARTNER

Frosinone di Alvini, 1500 tifosi al Maradona: sogno impresa con Kvernadze e Ghedjemis

Frosinone di Alvini al Maradona con 1500 tifosi: la squadra sogna un risultato utile contro il Napoli, puntando su Kvernadze e Ghedjemis.

di · 1 min
Frosinone di Alvini, 1500 tifosi al Maradona: sogno impresa con Kvernadze e Ghedjemis
PUBBLICITÀ
IN BREVE
  • Frosinone di Alvini supportato da circa 1500 tifosi al Maradona contro il Napoli
  • La squadra imbattuta in trasferta da oltre un anno punta al quinto risultato utile consecutivo
  • Kvernadze e Ghedjemis protagonisti sulle fasce in una gara che si preannuncia combattuta
Aggiungi MondoNapoli alle fonti preferite di Google

Il Frosinone guidato da Massimiliano Alvini prepara la sfida contro il Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona con il supporto di quasi 1500 tifosi ospiti. A quanto si apprende, la squadra ciociara arriva a questa trasferta con entusiasmo dopo il successo contro il Como, puntando su una filosofia di gioco aggressiva: pressione alta, ritmo elevato e qualità sugli esterni le caratteristiche più evidenti.

Il centrocampo vede protagonista Calò nell’organizzazione della pressione e Schmid nell’interpretare il ruolo di collegamento tra le due fasi. Sulle fasce, le qualità di Kvernadze e Ghedjemis verranno sfruttate nelle ripartenze: il franco-algerino, fresco di rinnovo, spera in una prestazione decisiva proprio nella gara contro gli azzurri.

Il sostegno numeroso del tifo ciociaro accompagnerà il Frosinone nella ricerca del quinto risultato utile consecutivo e del diciottesimo risultato di fila in trasferta, imbattuto lontano da casa da oltre un anno. Informazioni sulla presenza dei tifosi a Napoli-Frosinone.

La formazione di Alvini, come sottolineato da alcune ricostruzioni, non tende a gestire il risultato ma punta costantemente a sviluppare gioco e a mettere sotto pressione gli avversari. Il match rappresenta dunque una nuova possibilità per il gruppo gialloblù di centrare un’impresa, questa volta sotto gli occhi dei tanti sostenitori al seguito.

PUBBLICITÀ
Redazione MN Notizie, mercato e rassegna stampa sul Napoli, ogni giorno. Tutti gli articoli
Non perdere una notizia sul NapoliScegli MondoNapoli come fonte preferita: su Google vedrai più spesso le nostre notizie tra le Notizie principali.Fonte preferita su Google

Leggi anche