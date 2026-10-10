Il Frosinone guidato da Massimiliano Alvini prepara la sfida contro il Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona con il supporto di quasi 1500 tifosi ospiti. A quanto si apprende, la squadra ciociara arriva a questa trasferta con entusiasmo dopo il successo contro il Como, puntando su una filosofia di gioco aggressiva: pressione alta, ritmo elevato e qualità sugli esterni le caratteristiche più evidenti.
Il centrocampo vede protagonista Calò nell’organizzazione della pressione e Schmid nell’interpretare il ruolo di collegamento tra le due fasi. Sulle fasce, le qualità di Kvernadze e Ghedjemis verranno sfruttate nelle ripartenze: il franco-algerino, fresco di rinnovo, spera in una prestazione decisiva proprio nella gara contro gli azzurri.
Il sostegno numeroso del tifo ciociaro accompagnerà il Frosinone nella ricerca del quinto risultato utile consecutivo e del diciottesimo risultato di fila in trasferta, imbattuto lontano da casa da oltre un anno. Informazioni sulla presenza dei tifosi a Napoli-Frosinone.
La formazione di Alvini, come sottolineato da alcune ricostruzioni, non tende a gestire il risultato ma punta costantemente a sviluppare gioco e a mettere sotto pressione gli avversari. Il match rappresenta dunque una nuova possibilità per il gruppo gialloblù di centrare un’impresa, questa volta sotto gli occhi dei tanti sostenitori al seguito.