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Del Genio: “Il Napoli punta alla Champions senza rivoluzioni di mercato”

Del Genio analizza il calciomercato Napoli: niente rivoluzioni, fiducia nel gruppo per la corsa Champions.

di · 1 min
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Del Genio: “Il Napoli punta alla Champions senza rivoluzioni di mercato”
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IN BREVE
  • Paolo Del Genio analizza le strategie di mercato scelte dal Napoli
  • Il club ha evitato interventi drastici nonostante gli infortuni in rosa
  • La società punta alla qualificazione Champions senza rivoluzioni

Paolo Del Genio ha analizzato le strategie del calciomercato del Napoli, a poche settimane dalla riapertura della sessione invernale. Secondo quanto si apprende, la società azzurra avrebbe scelto di non intervenire in modo drastico sulla rosa nonostante le difficoltà legate agli infortuni e la necessità di alcuni rinforzi.

Nel corso di una trasmissione televisiva, Del Genio ha spiegato: "Cosa ha fatto il Napoli sul mercato? Il Napoli, senza andare ad appesantire il bilancio con drastiche soluzioni su alcuni giocatori che però avrebbero portato migliorie ad esempio ringiovanendo la rosa, ha ritenuto opportuno andare avanti così convinto di andare comunque in Champions il prossimo anno. Per il club già così facendo si stava bene e mi auguro abbiano avuto ragione, altrimenti c’è tutto il tempo per rimediare. Ma questo secondo voi è un eccessivo pericoloso di ottimismo?"

Stando a queste valutazioni, il club guidato da Massimiliano Allegri avrebbe preferito un approccio cauto, rimandando eventuali operazioni più rilevanti a momenti successivi e confidando nella competitività dell’organico attuale.

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