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Napoli su Dodo, Rubinho: “Non vuole restare a Firenze. A gennaio va trovata una soluzione”

Napoli su Dodo: Rubinho afferma che il terzino non vuole restare alla Fiorentina. A gennaio possibile soluzione di mercato.

di · · 1 min
fonte foto: Instagram @dodo98
fonte foto: Instagram @dodo98
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Secondo indiscrezioni di stampa, il futuro di Dodo potrebbe essere lontano dalla Fiorentina già a partire dalla sessione invernale di calciomercato. Il terzino brasiliano, legato al club viola fino al 2027, sarebbe seguito dal Napoli, sempre attento a eventuali opportunità per rinforzare la propria rosa.

In merito alla situazione, l’ex portiere e attuale agente Rubinho ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola esprimendo una posizione chiara sulla volontà del giocatore: “Anche se la Fiorentina ha voglia di recuperarlo, va capito se lui ha voglia di essere recuperato. Dodo ha già mostrato di non voler restare a Firenze. A gennaio va trovata una soluzione”.

Rubinho ha inoltre commentato il rapporto tra il calciatore e la Nazionale brasiliana, sottolineando l’esperienza maturata da Dodo in Europa: “Lui è un giocatore che ha esperienza europea e fa strano che non sia mai stato convocato con la nazionale. Il Brasile in questo momento è vergognoso, io non sono riuscito a vedere una partita e non capisco come non si chiamino i giocatori con esperienza in Europa”.

Le parole di Rubinho aprono così a possibili scenari per il mercato di gennaio, momento indicato come decisivo per trovare una nuova destinazione all’esterno brasiliano che interessa anche il Napoli.

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