Come riportato da Tuttosport, sabato 10 ottobre alle 20:45 il Napoli affronterà il Frosinone allo stadio Maradona per la prossima gara di Serie A. La squadra guidata da Max Allegri potrà contare su alcuni importanti rientri: Alex Meret, Leonardo Spinazzola, Marianucci e Giovane sono tornati ad allenarsi con il gruppo e risultano tutti pienamente disponibili per la sfida contro i ciociari.

Una notizia che permette ad Allegri di affrontare l’appuntamento con maggiori soluzioni dopo settimane segnate da un’infermeria affollata. Il ritorno dei quattro giocatori amplia le opzioni per l’allenatore, che aveva dovuto fare i conti con molte assenze in più reparti.

Tra i volti rientrati, particolare attenzione è stata posta proprio sul portiere. "Per Meret, inoltre, si pensa già al futuro, visto il contratto in scadenza a giugno 2027", puntualizza il quotidiano. Il Napoli guarda avanti e comincia a ragionare sulle prossime mosse in vista della scadenza dell’accordo tra meno di un anno, tema che entrerà presto tra le priorità della società.

In questo contesto di recuperi, restano da valutare le condizioni degli indisponibili, tra cui Vergara che ha iniziato il percorso di riabilitazione dopo la lesione al soleo destro infortunio Vergara ultime notizie.