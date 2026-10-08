Luca Marianucci, difensore del Napoli, ha parlato del suo rientro dopo l’infortunio in un intervento a Kiss Kiss Napoli. Il giocatore si è detto pronto per tornare in campo: “Ora sto bene, da questa settimana sono rientrato in gruppo, sono pronto per sabato. Manco al Maradona da tempo e sono molto contento di ripartire”.

Marianucci ha spiegato come ha affrontato lo stop fisico: “L’infortunio è arrivato a fine ritiro, nel momento peggiore, dopo un mese di lavoro importante, ma l’ho presa con filosofia per rendere i tempi di recupero minori e l’aiuto dei compagni e dei tifosi è stato fondamentale. Ho avvertito la loro vicinanza e questo mi ha aiutato a rientrare al meglio”.

Il difensore si è soffermato anche sul tema della costruzione dal basso: “Ripartenza dal basso? A me piace molto giocare la palla e fraseggiare con i compagni. Il ruolo dei difensori sta cambiando ma noi come prima cosa dobbiamo difendere e rendere più tranquilla la manovra per chi sta davanti. Poi, ripeto, il gioco dal basso ti dà più possibilità di far gol e così gli altri corrono per inseguirti provando a toglierti palla”.

Per approfondire altre dichiarazioni di Marianucci, è possibile consultare anche l’articolo Luca Marianucci Allegri: “Pronto per sabato, cresciuto grazie ai compagni. Allegri trasmette entusiasmo”.