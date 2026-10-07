Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky, ha fornito aggiornamenti sul Napoli durante un’intervista a bet365 news. Il club partenopeo è attivamente impegnato nel rinnovo di Scott McTominay, con l’obiettivo di trovare un accordo che avvicini le parti: “Il rinnovo di McTominay è un tassello importante, la società è già al lavoro per cercare di trovare un’intesa e credo che alla fine possa essere trovata”.

Di Marzio ha altresì messo in luce la necessità di rafforzare la rosa in vista della prossima sessione di mercato di gennaio, evidenziando come l’estate passata non abbia visto movimenti significativi a causa delle restrizioni legate al bilancio e ai molti giocatori rientrati da prestiti. “Sicuramente il Napoli ha bisogno di rinforzarsi, cosa che non è stata fatta in estate per diversi motivi legati al bilancio e ai tanti giocatori rientrati alla base dopo i prestiti”, ha dichiarato.

In particolare, il giornalista ha sottolineato che “diversi giocatori sono arrivati a fine ciclo” e che Massimiliano Allegri necessita di “forze fresche, sia in difesa che a centrocampo”. Tuttavia, anche l’attacco non è esente da problematiche: “Hojlund da solo non basta a sostenere tutto il peso dell’attacco in tre competizioni”.