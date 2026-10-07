 Vai al contenuto
Venerdì 9 Ottobre 2026
MondoNapoliTESTATA GIORNALISTICA
PUBBLICITÀ
PARTNER
Calciomercato

Il Napoli monitora Lucas Bergvall, talento svedese del Tottenham

Il Napoli sta monitorando Lucas Bergvall, centrocampista svedese del Tottenham, a causa del suo scarso impiego in Premier League.

di · · 1 min
fonte foto: Instagram @lucasbergvall
fonte foto: Instagram @lucasbergvall
PUBBLICITÀ
CONDIVIDI

Secondo alcune indiscrezioni, anche il Napoli starebbe seguendo con attenzione la situazione di Lucas Bergvall, centrocampista svedese attualmente in forza al Tottenham. Il giocatore, classe 2006, ha avuto poco spazio nella gestione di Roberto De Zerbi, accumulando solo tre apparizioni in Premier League in questa stagione, con un totale di 45 minuti giocati contro il Brentford e lunghe panchine.

Bergvall, che è stato acquistato dal Djurgarden per circa 10 milioni di euro nell’estate del 2024, ha un contratto con gli Spurs fino al 2031. Il suo rendimento in Coppa di Lega è stato un po’ migliore, dove ha giocato titolare nella vittoria per 5-1 sul Charlton e nella successiva sconfitta contro il Liverpool.

Con il suo attuale minutaggio limitato e vista la necessità di raccogliere esperienze per continuare a essere considerato dalla Nazionale svedese, Bergvall potrebbe valutare un trasferimento già a gennaio. Oltre al Napoli, anche la Juventus, l’Inter, il Milan e la Fiorentina sono interessate al giovane talento, in caso di importanti cessioni a centrocampo.

PUBBLICITÀ
Admin Admin Notizie, mercato e rassegna stampa sul Napoli, ogni giorno. Tutti gli articoli

Leggi anche

Commenti