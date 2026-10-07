Secondo indiscrezioni di stampa, il Napoli sta seguendo da vicino Alessandro Romano, centrocampista del Cagliari nato nel 2006. Il giovane talento, cresciuto nel settore giovanile della Roma, si è messo in mostra con gli isolani e rappresenta un nome concreto per il futuro del centrocampo azzurro, anche in ottica di un possibile avvicendamento con Stanislav Lobotka.

L’interesse del Napoli si inserisce in una corsa che vede coinvolte anche altre grandi squadre italiane. Stando a quanto scrive Tuttosport, "Lo segue la Juve, a lui pensa l’Inter, chissà che la Roma non provi in qualche modo anche a riportarlo a casa, mentre il Milan avrebbe eventualmente da sostituire uno come Modric, il Napoli invece Lobotka. Tutte missioni speciali. Non più impossibili, però".

L’attenzione dei top club è confermata dalla presenza in tribuna negli ultimi turni di Carnevali, Ottolini e Chiellini della Juventus, osservatori attenti delle recenti prestazioni di Romano con il Cagliari e in Nazionale. Tuttosport aggiunge che la valutazione di mercato di Romano parte da 20 milioni di euro ma potrebbe salire ulteriormente: "Il prezzo lo farà il mercato, il resto l’ha detto (già) questo giro di giostra azzurro, la Nazionale ripartita pure da lui: si comincerà dai 20 milioni di euro, si andrà legittimamente oltre".

Il prossimo mercato estivo si preannuncia acceso attorno al nome di Alessandro Romano, seguito attentamente anche dal Napoli come possibile protagonista per il centrocampo del futuro.