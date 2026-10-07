Scott McTominay, centrocampista del Napoli, resta al centro delle attenzioni di mercato. Come riporta Il Mattino, il Real Madrid ha effettuato nuovi sondaggi sull’entourage dello scozzese, confermando l’interesse già emerso nelle scorse settimane. Il nodo del rinnovo contrattuale, fermo ormai da mesi, non trova soluzione: la distanza tra richiesta del giocatore e proposta del club resta ampia, con McTominay che vorrebbe un adeguamento a 8 milioni di euro netti a stagione rispetto agli attuali 3.

Il rischio concreto, evidenzia il quotidiano, è che la mancata firma porti già a gennaio a una possibile cessione: il Real Madrid, insieme ad alcuni club della Premier League, segue con attenzione gli sviluppi e potrebbe approfittare dello stallo. Per lo staff di McTominay la questione va risolta in tempi brevi per non trovarsi in una posizione debole alla riapertura del mercato invernale.

McTominay ritorno Premier League: la strategia Napoli e il ruolo di Giovanni Manna

Secondo Il Mattino, il direttore sportivo Giovanni Manna potrebbe decidere di porre un veto totale sulla cessione di McTominay nella sessione invernale, anche su indicazione diretta di Massimiliano Allegri. In questa ipotesi, qualsiasi discorso di addio verrebbe automaticamente rinviato all’estate, lasciando ulteriore tempo a club e entourage per valutare se trovare un’intesa soddisfacente sulle condizioni del rinnovo. "Il rischio dell’accelerata della sua partenza potrebbe essere reale", riporta il quotidiano, ma una posizione netta della dirigenza azzurra frenerebbe le manovre dei club interessati nell’immediato.

Il Napoli valuta il centrocampista tra i 25 e i 30 milioni di euro: senza un nuovo contratto, la partenza in estate resterebbe comunque uno scenario probabile. Per ulteriori dettagli sull’evoluzione della trattativa e le prospettive sul futuro del centrocampista scozzese, è disponibile McTominay apre al ritorno in Premier League: il Napoli fissa il prezzo.