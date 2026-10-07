Frank Anguissa potrebbe lasciare il Napoli già durante il mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, non ci sono al momento le condizioni per proseguire il rapporto oltre la scadenza naturale del contratto del centrocampista e il rinnovo non appare vicino.

Il direttore sportivo Giovanni Manna sta valutando un possibile addio anticipato per evitare di perdere il giocatore a parametro zero. La strategia del club è quella di trovare un accordo che permetta di monetizzare la cessione di un centrocampista che attualmente non rientra nei piani tecnici del Napoli.

L’addio di Anguissa a gennaio diventerebbe anche l’occasione per un investimento a centrocampo. Sempre secondo la Gazzetta, il Napoli avrebbe individuato due possibili sostituti: Mamadou Coulibaly del Monaco come prima scelta e Adem Zorgane, in forza all’Union Saint Gilloise, come alternativa. "Al suo posto l’ideale sarebbe Mamadou Coulibaly del Monaco. Altrimenti Adem Zorgane, compirà 27 anni a gennaio, gioca nell’Union Saint Gilloise", si legge sulle colonne del quotidiano.

Il rientro di Anguissa da un infortunio non ha coinciso con il recupero della sua forma ottimale e le sue prestazioni sono state spesso giudicate insufficienti. Il mese di gennaio potrebbe quindi rappresentare l’ultima opportunità per il Napoli di incassare qualcosa dalla sua cessione.

Per tutti gli aggiornamenti sulle strategie di mercato a centrocampo rinnovo Lobotka, la situazione.