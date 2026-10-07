Il centrocampista ivoriano Issa Doumbia è stato un obiettivo concreto di Massimiliano Allegri, già durante la scorsa primavera, quando il tecnico era accostato al Milan. A rivelare il retroscena è Nicolò Schira, che sottolinea come Doumbia fosse da tempo nel mirino di Allegri e della dirigenza rossonera, con un incontro avvenuto tra l’allora direttore sportivo Igli Tare e l’agente del giocatore.

Dopo il suo arrivo al Napoli, Allegri avrebbe chiesto a Giovanni Manna di tentare l’acquisto di Doumbia. Tuttavia, come riferito da Schira, lo Sporting CP aveva già chiuso l’accordo con il centrocampista classe 2003, cresciuto nell’Albinoleffe e maturato tra Serie B e Serie A con il Venezia. "Poi ne ha chiesto l’ingaggio a Manna quando si è unito al Napoli, ma lo Sporting aveva già chiuso l’affare", ha rivelato Schira. La società portoghese lo ha acquistato in estate per 23 milioni di euro più bonus, inserendo una clausola rescissoria da 80 milioni di euro.

Attualmente, Doumbia milita nello Sporting e non è escluso che, in futuro, il Napoli possa tornare a interessarsi al centrocampista, considerando il gradimento espresso da Allegri nei suoi confronti. L’interesse per Doumbia rappresenta anche un segnale sulle caratteristiche dei rinforzi graditi al tecnico nell’ottica della costruzione del suo Napoli.articolo collegato sull’interesse per Doumbia