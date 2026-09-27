TuttoSport – Anguissa-Inter, spunta un retroscena

L’Inter segue con attenzione la faccenda Anguissa in casa Napoli: il contratto del centrocampista camerunese a Napoli scade nel giugno del 2027 (quindi a fine stagione), ma non é stato trovato ancora nessun accordo tra le parti. Come riportato dal quotidiano TuttoSport, non é la prima volta che Anguissa é seguito dai nerazzurri. Bisogna tornare indietro al biennio 2016-2018, quando il camerunese giocava per il Marsiglia: l’allora ds dell’Inter, Piero Ausilio, lo aveva seguito durante quel periodo, senza però aprire una trattativa.

Anche nell’inverno del 2025, quando il contratto di Anguissa con il Napoli era in scadenza, ci fu l’interesse dei nerazzurri che, però, non hanno potuto affondare il colpo, visto che i Partenopei utilizzarono l’opzione in proprio favore. Adesso, però, la situazione é diversa: come andrà a finire?