Schira: “Mazzocchi sempre più vicino al Venezia”

Si fa sempre più probabile un addio al Napoli di Pasquale Mazzocchi. Come riportato dal giornalista sportivo Nicolò Schira, attraverso il suo profilo X, l’ex terzino destro della Salernitana ha aperto la porta per lasciare il club Partenopeo, dopo diverse offerte rifiutate. Intanto, il Venezia é in trattativa avanzata per lui: pronto un contratto fino al 2028 più opzione di prolungamento fino al 2029 se i Lagunari restano in Serie A.

Per Mazzocchi si tratterebbe di un ritorno al Venezia, visto che ci ha giocato dal 2020 al 2022. Ha disputato in totale 60 partite tra Serie A, Serie B (playoff compresi) e Coppa Italia, mettendo a segno un gol (Empoli-Venezia 1-1 del 26 febbraio 2021 in Serie B) e fornendo 2 assist.