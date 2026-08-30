Romano: “Gabriel Jesus al Barcellona, HERE WE GO”

Gabriel Jesus lascia l’Arsenal dopo 4 stagioni, ma non andrà al Napoli. Come riportato dal giornalista sportivo ed esperto di mercato, Fabrizio Romano, i Gunners hanno trovato l’accordo con il Barcellona per la cessione a titolo definitivo dell’attaccante brasiliano. Le visite mediche sono prenotate per domani, e l’Arsenal riceverà 10 milioni di euro più bonus. Nonostante l’accostamento al Napoli nelle ultime settimane, con il calciatore che ha anche aperto a un suo trasferimento alla corte di Allegri, alla fine Gabriel Jesus ripartirà dal Barcellona.