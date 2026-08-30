Romano: “Gabriel Jesus al Barcellona, HERE WE GO”

Gabriel Jesus lascia l’Arsenal dopo 4 stagioni, ma non andrà al Napoli. Come riportato dal giornalista sportivo ed esperto di mercato, Fabrizio Romano, i Gunners hanno trovato l’accordo con il Barcellona per la cessione a titolo definitivo dell’attaccante brasiliano. Le visite mediche sono prenotate per domani, e l’Arsenal riceverà 10 milioni di euro più bonus. Nonostante l’accostamento al Napoli nelle ultime settimane, con il calciatore che ha anche aperto a un suo trasferimento alla corte di Allegri, alla fine Gabriel Jesus ripartirà dal Barcellona.

🚨🔵🔴 BREAKING: Barcelona agree deal to sign Gabriel Jesus from Arsenal, here we go!



Exclusive details: medical booked on Monday, #AFC to receive €10m package plus add-ons for permament deal.



Gabriel Jesus will travel for medical as authorized by Arsenal. pic.twitter.com/Y4nFKERn3y — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2026