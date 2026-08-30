Napoli, sfuma Licina: ecco la sua nuova squadra

Adin Licina lascia la Juventus in prestito: la giovane ala destra tedesca passa alla Cremonese, nonostante l’interesse del Napoli per lui. Piaceva al direttore sportivo dei Partenopei, Giovanni Manna, ma alla fine ripartirà dalla Serie B. Arrivato dal Bayern Monaco a gennaio, Licina ha disputato 13 partite con la Juventus Next Gen tra tutte le competizioni, mettendo segno un gol e fornendno un assist.

Ecco il comunicato ufficiale della Cremonese: “U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla società Juventus FC i diritti alle prestazioni sportive di Adin Licina.

Fantasista classe 2007, si è formato calcisticamente nel settore giovanile del Bayern Monaco per poi approdare in Italia a gennaio 2026. Nella prima parte della scorsa stagione ha raccolto 20 presenze, 2 gol e 6 assist con la seconda squadra dei bavaresi tra campionato e Youth League, mentre da gennaio è sceso in campo con la Juventus Next Gen in Serie C mettendo a segno 1 gol e 1 assist in 13 partite. A livello internazionale rappresenta la Germania, con cui è sceso in campo in tutte le formazioni Under dalla U15 alla U19.

Benvenuto in grigiorosso, Adin!”.