Di Marzio: “Tre squadre di Serie A su Mazzocchi, una di loro é avanti”

Questi ultimi giorni di mercato potrebbero essere decisivi per il futuro di Pasquale Mazzocchi al Napoli. Come riportato dal giornalista sportivo di SKY Sport, ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, sul terzino destro classe 95 ci sarebbe l’interesse di 3 squadre di Serie A, ovvero il Venezia, il Parma e il Genoa: i rossoblù lo vorrebbero nel caso dovesse partire Norton-Cuffy.

Al momento, secondo Di Marzio, é il Venezia la squadra in vantaggio su Mazzocchi: l’interesse del club veneto per lui sembra concreto. Nel caso il Venezia dovesse riuscire ad affondare il colpo, Mazzocchi lascerebbe il club Partenopeo dopo quasi 3 anni. Arrivato dalla Salernitana nel gennaio del 2025, il classe 95 ha disputato in totale 54 partite tra tutte le competizioni, fornendo 2 assist. Con i Partenopei vince uno Scudetto (2024/25) e una Supercoppa Italiana (2025/26).