Auriemma: “Invito il Napoli a prendere questo calciatore dal Modena”

A pochi giorni dalla fine del calciomercato estivo, il giornalista sportivo Raffaele Auriemma, attraverso il suo profilo X, fa il nome di un trequartista del Modena, ritenendo che il Napoli dovrebbe provare a prenderlo in questi prossimi giorni e lasciarlo in prestito. Il calciatore in questione é Giacomo Olzer, che si é unito al Modena qualche mese fa, arrivando dal Pescara.

Auriemma racconta di essere rimasto colpito da lui durante la partita al Romeo Menti tra la Juve Stabia e il Pescara della passata stagione, partita terminata 2-2 con Olzer che segna il primo gol della partita. Gioca in Serie B da diversi anni, dove ha indossato anche la maglia del Brescia, oltre a quelle del Pescara e del Modena. Finora ha disputato 99 partite in Serie B, in cui ha messo a segno 12 gol e fornito 5 assist. Venerdì sera ha segnato i suoi primi 2 gol con la maglia del Modena nella vittoria per 0-3 in casa della Cremonese.