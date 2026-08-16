Longari: “Martinelli-Napoli, ecco tutta la verità”

Gabriel Martinelli molto probabilmente cambierà squadra quest’estate: il suo contratto con l’Arsenal scade nel 2027. C’é anche il Napoli tra le squadre interessate a Martinelli che, intanto, ha già rifiutato un’offerta del Galatasaray. A confermare l’interesse dei Partenopei per lui é il giornalista di SportItalia, Gianluigi Longari, attraverso il suo profilo X. Come riportato da Longari, c’é stato un contatto tra il Napoli e l’entourage di Martinelli per comprendere l’eventuale fattibilità dell’operazione.

Sarebbe un rinforzo importante sulla fascia sinistra per il nuovo Napoli di Massimiliano Allegri. Il classe 2001 indossa la maglia dell’Arsenal dal 2019 (i Gunners lo presero dall’Ituano), con cui ha disputato 278 partite tra tutte le competizioni. In queste partite ha messo a segno 62 gol e fornito 36 assist.