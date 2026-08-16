Il Roma – Gabriel Jesus al Napoli dipende dal futuro di Lucca o Lang

Come sappiamo, Gabriel Jesus é l’obiettivo principale del Napoli e di Massimiliano Allegri per rinforzare il proprio reparto offensivo. L’attaccante brasiliano é in uscita dall’Arsenal e, secondo il quotidiano Il Roma, avrebbe già dato il proprio gradimento ai Partenopei. Allegri e l’agente di Jesus, Giovanni Branchini, stanno lavorando sull’operazione: l’ex allenatore di Juventus e Milan é anche impegnato nel tentativo di trovare una soluzione con l’Arsenal.

Il Napoli deve liberare spazio in rosa e recuperare risorse economiche per poter acquistare Gabriel Jesus a titolo definitivo: i principali indiziati alla cessione sono Lorenzo Lucca e Noa Lang. Se da un lato Lucca sta cercando di convincere Allegri a puntare su di lui dopo i suoi 3 gol nel corso del precampionato (doppietta nell’ultima amichevole contro l’Aris Salonicco), dall’altro lato Lang é ormai destinato a lasciare il progetto azzurro in questa finestra di mercato estiva.

Dunque, la cessione di uno tra Lucca e Lang può consentire al Napoli e il suo ds, Giovanni Manna, di avviare l’assalto a Gabriel Jesus.