Foot Mercato – C’era anche il Napoli su un ex difensore centrale del West Ham

Mentre il Napoli si prepara ad accogliere Benoit Badiashile come nuovo difensore centrale, dalla Francia spunta un retroscena di mercato riguardo il reparto difensivo dei Partenopei. Secondo il sito sportivo francese, Foot Mercato, il Napoli avrebbe presentato un’offerta formale al centrale marocchino del Marsiglia, Nayef Aguerd: l’ex West Ham era finito concretamente nel mirino dei Partenopei, prima che decidessero di accelerare per Badiashile. Aguerd, però, rifiuta la proposta e sceglie il progetto della Real Sociedad. Tuttavia, il calciatore ha poi deciso a sorpresa di non firmare per il club spagnolo: una scelta arrivata all’ultimo momento, nonostante l’accordo fosse ormai definito