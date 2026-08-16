Fanatik – Lang torna al Galatasaray? La situazione attuale

Come riportato dal quotidiano sportivo turco Fanatik, il Galatasaray avrebbe individuato Noa Lang del Napoli come piano B a Rafael Leao per la fascia sinistra, nel caso l’ala del Milan non dovesse arrivare. I Partenopei voglioni sfoltire la rosa e liberare posti nella lista over: per farlo, potrebbero decidere di sacrificare Lang. Il Galatasaray avrebbe pronta un’offerta da 15 milioni di euro al Napoli che, però, avrebbe fissato il prezzo di Lang a 20 milioni di euro. La differenza di 5 milioni di euro tra le parti può ridursi qualora le trattative dovessero entrare nel vivo.

Per Lang si tratterebbe di un ritorno al Galatasaray, visto che i Partenopei l’hanno mandato in prestito proprio lì nella finestra di mercato invernale 2026. Con gli Aslanlar, l’ala sinistra olandese ha disputato 19 partite tra tutte le competizioni. I suoi unici 2 gol arrivano nella partita di Champions League contro la Juventus del 17 febbraio 2026 (partita vinta 5-2 dal Galatasaray). 3 assist in campionato invece.