Tavolieri: “Lukaku si avvicina a una squadra della MLS, trattativa in corso”

Scritto da:
Alessio Grossi
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UFFICIALE - Lukaku torna in lista Champions! Prenderà il posto di un big

Come riportato dal giornalista belga ed esperto di mercato Sacha Tavolieri, attraverso il suo profilo X, l’Atlanta United sarebbe fortemente interessato a Romelu Lukaku, e sta spingendo per l’acquisto dell’attaccante belga. La trattativa é ancora in fase iniziale, ma l’ex Inter e Roma avrebbe già dato il suo ok al trasferimento. Sarebbe un rinforzo importante in attacco per l’Atlanta United (attualmente fanalino di coda nella Eastern Conference della MLS). Ma soprattutto, può sbloccare il mercato in entrata del Napoli.

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