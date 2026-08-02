Tavolieri: “Lukaku si avvicina a una squadra della MLS, trattativa in corso”

Come riportato dal giornalista belga ed esperto di mercato Sacha Tavolieri, attraverso il suo profilo X, l’Atlanta United sarebbe fortemente interessato a Romelu Lukaku, e sta spingendo per l’acquisto dell’attaccante belga. La trattativa é ancora in fase iniziale, ma l’ex Inter e Roma avrebbe già dato il suo ok al trasferimento. Sarebbe un rinforzo importante in attacco per l’Atlanta United (attualmente fanalino di coda nella Eastern Conference della MLS). Ma soprattutto, può sbloccare il mercato in entrata del Napoli.

🚨 EXCLUSIVE: Atlanta United FC are pushing to sign Romelu Lukaku! 🇧🇪



🇺🇸 The Major League Soccer club are showing strong interest in bringing the Belgian striker to the US.



🗣️ Talks currently underway to explore the possibility of reaching an agreement on personal terms.



🔄… pic.twitter.com/RgOpHQdjRn — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 2, 2026