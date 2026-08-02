SKY Sport DE – Visite mediche di Gutierrez con il Bayer Leverkusen tra lunedì e martedì

Si conclude dopo una sola stagione l’avventura di Miguel Gutierrez al Napoli, che andrà al Bayer Leverkusen per 30 milioni di euro (bonus inclusi). Il terzino spagnolo prenderà il posto di Alejandro Grimaldo, quest’ultimo ceduto all’Atletico Madrid. Con i Partenopei, Gutierrez ha giocato 36 partite tra tutte le competizioni: il suo unico gol é arrivato nella vittoria in casa per 2-1 contro la Fiorentina in Serie A, il 31 gennaio.
Come riportato dalla redazione tedesca di SKY Sport, il calciatore spagnolo sosterrà le visite mediche tra lunedì e martedì: dopodiché, firmerà un contratto fino al 2031 con il Bayer Leverkusen.