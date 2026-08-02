Schira: “Possibile scambio tra Napoli e Juventus, ecco i giocatori coinvolti”

La Juventus é alla ricerca di un nuovo portiere: l’obiettivo principale é Guglielmo Vicario che é in uscita dal Tottenham, mentre tra le alternative spunta anche Vanja Milinkovic-Savic del Napoli. A proposito del Napoli, i Partenopei sono alla ricerca di un difensore centrale per sostituire l’infortunato Buongiorno: nel mirino di Allegri c’é Federico Gatti della Juventus. L’ex centrale del Frosinone ha giocato sotto la guida del tecnico livornese dal 2022 al 2024 con i bianconeri.

Come riportato dal giornalista sportivo Nicolò Schira, attraverso il suo profilo X, i Partenopei potrebbero includere proprio Milinkovic-Savic come contropartita nell’affare che porterebbe Gatti a indossare la maglia degli azzurri. Da ricordare che De Laurentiis ha già rifiutato lo scambio Gatti-Olivera (fonte TuttoSport).