Napoli, ti ricordi di Juanlu? Ecco dove andrà a giocare

Accostato al Napoli per tutta l’estate del 2025 (e non solo), diventando una delle più grande telenovele di mercato degli ultimi anni, Juanlu Sanchez, terzino del Siviglia, cambia squadra. Il terzino destro spagnolo é cresciuto nelle giovanili dei Rojiblancos, prima di esordire con la prima squadra nel 2021. Dopo l’esperienza in prestito al Mirandes nella stagione 2022/23, ha giocato in totale 103 partite tra tutte le competizioni con la maglia del Siviglia, mettendo a segno 6 gol e fornendo 11 assist.

Come riportato dal giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, attraverso i suoi profili social, Juanlu andrà al Bournemouth per 11 milioni di euro di parte fissa più 2 di bonus. Dopo l’accordo raggiunto tra i due club, il calciatore svolgerà le visite mediche nelle prossime ore, prima di mettere la firma sul contratto che lo renderà ufficialmente un nuovo calciatore del Bournemouth.