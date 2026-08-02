GdS – Calciomercato Napoli, Gatti o Badiashile? La situazione in difesa

Con Buongiorno infortunato e fuori dai giochi per diversi mesi, il Napoli é alla ricerca di un difensore centrale. L’obiettivo principale é Federico Gatti, voluto da Allegri che lo ha già allenato ai tempi della Juventus dal 2022 al 2024. Come alternativa all’ex Frosinone, spunta Benoit Badiashile che é in uscita dal Chelsea.

Come riportato dalla Gazzetta Dello Sport, però, anche la Juventus é interessata al centrale francese classe 2001. Nel frattempo, i Partenopei sono ancora alle prese con la formula giusta per lui: il Chelsea ha dato l’ok al prestito da 3 milioni, ma manca l’intesa sul riscatto. Tornando a Gatti, quest’ultimo era già considerato da Allegri un’alternativa a Mario Gila. Come tutti sappiamo, il centrale spagnolo ex Lazio era un obiettivo dei Partenopei per rinforzare la difesa, prima che passasse al Milan.