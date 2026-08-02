Bild – Lindstrom a un passo dallo Schalke 04, i dettagli

Come riportato dal quotidiano tedesco Bild, Jesper Lindstrom é vicinissimo allo Schalke 04. L’ala danese é arrivata all’aeroporto di Colonia, da cui si é diretto a Gelsenkirchen per le visite mediche con Die Knappen: ovviamente ha ricevuto il permesso dal Napoli. Sempre secondo Bild, non c’é nessun accordo definitivo tra i due club che, però, hanno concordato di consentire al giocatore di sostenere in anticipo le visite mediche di rito.

Lindstrom lascerà il Napoli in prestito per 5 milioni di euro, bisogna solo decidere quale formula applicare all’operazione. Se da un lato il i Partenopei pretendono un prestito con obbligo di riscatto, dall’altro lato lo Schalke 04 preferirebbe il prestito con diritto di riscatto. Nonostante uno stipendio da 1 milione di euro l’anno allo Schalke 04, Lindstrom avrebbe deciso di rinunciare ai 4,5 milioni di euro che guadagna al Napoli.

La trattativa prosegue da giorni (a rilento): nel caso non dovesse concretizzarsi, spunta il nome di Facundo Buonanotte del Brighton come alternativa per lo Schalke 04 (altra notizia riportata dalla Bild). Per Lindstrom si tratterebbe della terza esperienza in prestito dal suo arrivo al Napoli nel 2023, dopo quelle con l’Everton e il Wolfsburg.