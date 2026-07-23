Vicario sempre più lontano dal Tottenham, Romano: “Non convocato per la tournèe in Australia”

“Vicario da oggi è ufficialmente fuori rosa al Tottenham”. Lo riporta l’esperto di mercato Fabrizio Romano, il portiere degli Spurs lascerà sicuramente il club in questa sessione di mercato. Non è stato convocato per la tournèe in Australia e ora attende di capire il suo futuro. Il suo sogno è quello di tornare in Italia e Juve e Napoli sono le squadre più interessate. Nei prossimi giorni capiremo se ci sarà l’affondo decisivo di una delle due.