Vicario sempre più lontano dal Tottenham, Romano: “Non convocato per la tournèe in Australia”

Scritto da:
Ivan Holmes
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fonte foto: Tottenham Hotspur

Vicario da oggi è ufficialmente fuori rosa al Tottenham”. Lo riporta l’esperto di mercato Fabrizio Romano, il portiere degli Spurs lascerà sicuramente il club in questa sessione di mercato. Non è stato convocato per la tournèe in Australia e ora attende di capire il suo futuro. Il suo sogno è quello di tornare in Italia e Juve e Napoli sono le squadre più interessate. Nei prossimi giorni capiremo se ci sarà l’affondo decisivo di una delle due.

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