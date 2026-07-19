GdS – Il Napoli chiede al Chelsea Badiashile in prestito: la risposta dei Blues

Scritto da:
Alessio Grossi
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Il Napoli ha assolutamente bisogno di rinforzare il proprio reparto difensivo, soprattutto dopo l’infortunio di Buongiorno: l’ex centrale del Torino salterà il ritiro a Dimaro e anche quello a Castel Di Sangro, e rischia anche di doversi operare. Come riportato dalla Gazzetta Dello Sport, il Napoli avrebbe chiesto al Chelsea di dargli in prestito il centrale francese classe 2001 Benoit Badiashile. Il calciatore é in uscita dal Chelsea, tuttavia il club londinese non sembra intenzionato a cedere il calciatore in prestito. Il discorso, però, é probabilmente rimandato ad agosto, quindi i Partenopei potrebbero riprovarci nelle prossime settimane.

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