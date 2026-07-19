Di Marzio: “Il Frosinone vuole a titolo definitivo un esterno destro del Napoli”

Scritto da:
Alessio Grossi
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Dopo diverse esperienze in prestito, Alessio Zerbin potrebbe lasciare il Napoli a titolo definitivo quest’estate. Come riportato dal giornalista di SKY Sport ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, il Frosinone ha bloccato l’esterno destro classe 97, e sta cercando l’intesa con il club Partenopeo per l’acquisto a titolo definitivo. Per Zerbin si tratterebbe di un ritorno al Frosinone, visto che il Napoli lo cedette in prestito lì, nella stagione 2021/22. Con i Ciociari, ha disputato 32 partite tra Serie B e Coppa Italia, segnando 9 gol e fornendo 3 assist.

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