Di Marzio: “Il Frosinone vuole a titolo definitivo un esterno destro del Napoli”

Dopo diverse esperienze in prestito, Alessio Zerbin potrebbe lasciare il Napoli a titolo definitivo quest’estate. Come riportato dal giornalista di SKY Sport ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, il Frosinone ha bloccato l’esterno destro classe 97, e sta cercando l’intesa con il club Partenopeo per l’acquisto a titolo definitivo. Per Zerbin si tratterebbe di un ritorno al Frosinone, visto che il Napoli lo cedette in prestito lì, nella stagione 2021/22. Con i Ciociari, ha disputato 32 partite tra Serie B e Coppa Italia, segnando 9 gol e fornendo 3 assist.