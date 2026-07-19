Da Firenze – Il Napoli ci provò in extremis per un ex Trabzonspor adesso alla Fiorentina

Come tutti sappiamo, la Fiorentina é scatenata in questa finestra di mercato estiva, visti gli arrivi di Alex Jimenez, Radu Dragusin, Viery e Arthur Atta: si attende adesso anche l’ufficialità dell’arrivo del centrocampista ivoriano classe 2006, Christ Inao Oulai, in arrivo dal Trabzonspor. Intanto, spuntano dei retroscena riguardo il giovane centrocampista: come rivelato dall’edizione di Firenze del quotidiano La Repubblica, il Napoli aveva fatto un rilancio importante negli ultimi giorni, offrendo più di quanto ha offerto la Fiorentina (25 milioni di euro più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita).

A confermare questo retroscena é il Corriere Fiorentino, che svela che il club Partenopeo provò a superare la Fiorentina per Oulai, quando l’affare era già in dirittura d’arrivo e il calciatore era atteso in Italia. Nonostante l’offerta superiore del Napoli, l’ex Trabzonspor ha voluto mantenere la parola data al club Viola. Un altro motivo per cui ha rifiutato l’offerta dei Partenopei, é per i rapporti che il ds della Fiorentina, Fabio Paratici, é riuscito a stabilire con una parte dell’entourage del calciatore e con il Trabzonspor.