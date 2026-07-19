CorSport – Idea scambio di portieri tra Napoli e Tottenham

Come tutti sappiamo, Vanja Milinkovic-Savic é destinato a lasciare il Napoli in questa finestra di mercato estiva. Su di lui c’é l’interesse dell’Hull City la cui offerta, però, non convince i Partenopei: c’é anche l’ipotesi Leeds United che é attualmente sospesa, visto che i Whites sono interessati anche a Zion Suzuki del Parma.

Il Corriere Dello Sport, intanto, rivela l’idea di un possibile scambio con il Tottenham che porterebbe Milinkovic-Savic a Londra, e Guglielmo Vicario al Napoli. L’ex portiere dell’Empoli é in uscita dagli Spurs, ed é anche nel mirino della Juventus che lo considera la prima alternativa a Emiliano Martinez dell’Aston Villa. Per questo motivo, lo scambio Milinkovic Savic-Vicario resta solo un idea al momento.