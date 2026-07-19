CorSport – Ambrosino in uscita dal Napoli, due squadre di Serie B su di lui

Giuseppe Ambrosino lascerà quasi sicuramente il Napoli in questa finestra di mercato estiva. Come riportato dal Corriere Dello Sport, sono due squadre di Serie B che vogliono l’attaccante 2003: una di queste squadre é il Modena, con cui Ambrosino ha trascorso la seconda metà della stagione 2025/26 in prestito, mettendo a segno 2 gol in 15 partite giocate. Su di lui, però, c’é anche l’interesse del Cesena che vuole provare a soffiarlo al club emiliano. Come nell’ultima finestra di mercato invernale, Ambrosino dovrebbe lasciare in prestito.