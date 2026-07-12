Venerato: “Per Zeballos accordo definito tra le parti, si attende il si del Boca Juniors”

Il giornalista RAI ed esperto di mercato, Ciro Venerato, riporta degli aggiornamenti importanti riguardo un possibile passaggio dal Boca Juniors al Napoli di Exequiel Zeballos. Ecco le parole di Venerato: “Domani nuovo vertice di mercato tra l’entourage di Zeballos e il DS Manna. Accordo definito (comprese le commissioni) tra le parti, si attende con calma solo il via libera del Boca Juniors: 9 milioni di dollari o giù di lì. Per un calciatore che sarà comunque del Napoli dal primo gennaio 2027. Ribadiamo una certezza: Exequiel Zeballos rimpiazzerà un titolare qualsiasi in rosa, non necessariamente un pari ruolo. E’ solo una questione economica, non tecnica“.
Dunque, Zeballos é sempre più vicino al Napoli: bisogna solo attendere il si da parte del Boca Juniors. Un suo arrivo dovrebbe anche portare all’addio di uno tra David Neres e Noa Lang.